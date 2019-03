Salvatorianer helfen 620 Schulkindern in Venezuela

Hunger, Krankheit und Armut haben in den vergangenen Wochen in Venezuela zu einer schweren humanitären Krise geführt. Die Folgen treffen laut einer Pressemitteilung besonders die Menschen in den Armenvierteln, in denen die Salvatorianer seit Jahren leben und arbeiten. Nun haben sich die Ordensmitglieder in Bad Wurzach dazu entschlossen, eine Schulspeisung für 620 Kinder in Caracas mit einem Aufruf zu unterstützen.

Die Kinder an der salvatorianischen Pfarrschule El Vivero in Catia, einem der größten Armenviertel in der Landeshauptstadt Caracas, kommen täglich hungrig zum Unterricht. Ihre Familien können sich die Lebensmittel nicht mehr leisten. Die Salvatorianer vor Ort haben nun eine Hilfsaktion gestartet. Mit einer kostenlosen Schulmahlzeit sollen die 620 Schulkinder einmal täglich etwas zu essen erhalten.

Aufruf von Pater Konrad

Für den Kauf der dringend benötigten Lebensmittel bitten die Ordensmitglieder auch in Bad Wurzach Nachbarn und Freunde in einem Brief, der in den kommenden Tagen an Haushalte im Umkreis zugestellt werden wird um finanzielle Unterstützung. „In der aktuellen Notlage brauchen unser Mitbruder Pater Luis Domingo und die Kinder unsere ganze Unterstützung“, sagt Pater Konrad Werder, der neue Superior der Salvatorianer in Bad Wurzach.

„Jeder Tag ist ein Kampf“, schreibt der Salvatorianer Pater Luis Domingo Diáz an seine Mitbrüder in Deutschland. Der junge Pater leitet die Pfarrschule, zwei Waisenhäuser und ein Jugendprogramm in den Armenvierteln der Großstadt. „Venezuela durchläuft einen wirtschaftlichen Prozess, der jeden Tag zu mehr Armut führt. Es gibt viele Familien, die wegen der großen Auswanderungswelle zerfallen.“ Mehr als drei Millionen Venezuelaner haben laut der UNO-Flüchtlingsorganisation UNHCR mittlerweile das Land verlassen.

Riesengroße Inflationsrate

Seit der Ölpreis vor fünf Jahren einbrach, erlebt Venezuela eine Hyperinflation. Im Jahr 2018 errechnete der Internationale Währungsfond (IWF) eine Inflationsrate von 1,37 Millionen Prozent. „Mit dem staatlichen monatlichen Mindestlohn kann man sich gerade einmal Essen für einen Tag kaufen", berichtet Pater Luis.

Dies trifft ganz besonders die Familien in Armenvierteln wie Catia. Sie können sich das Nötigste nicht mehr leisten. Laut Caritas International sind mittlerweile 68 Prozent der Kinder mangelernährt.

Kinder leiden an Unterernährung

Elizabeth Alfonso ist Mitarbeiterin an der Pfarrschule El Vivero. Täglich erlebt sie dort die Folgen dieser Mangelernährung. Die 620 Schulkinder im Alter zwischen vier und 17 Jahren kommen mit leerem Magen in den Unterricht. „Viele der Kinder leiden an Erschöpfungszuständen“, schreibt sie. Unterernährung, Kreislaufschwächen und Konzentrationsprobleme sind nur einige der Folgen.

Pater Luis, Elizabeth Alfonso und sieben salvatorianischen Laien haben nun eine Hilfsaktion gestartet. Gemeinsam mit Schulvertretern und einigen Eltern verteilen sie täglich ein Lebensmittelpaket an die Kinder. Obst, Gemüse, etwas Fleisch, Käse und Brot werden im Zweischichtbetrieb am Morgen in der Schulaula ausgegeben. Keines der Kinder soll hungrig nach Hause gehen.

