Salbenworkshop mit „Frauendreißiger“

„Frauendreißiger“ wird die Zeit zwischen Maria Himmelfahrt (15. August) und Maria Namen (12. September) genannt. Was es mit den Frauendreißigern auf sich hat und wie man Tinkturen, Salben und heilkräftige Öle selber herstellen kann, erfahren die Kursteilnehmer in einem Workshop am Samstag 8. September, um 8.45 Uhr. Laut Ankündigung schlummern in uns allen Wissen und Lebensweisen unserer Vorfahren. Diese wieder neu zu entdecken und zu erfahren, ist Sinn und Zweck dieses Kurses. Treffpunkt ist Am Bach 3 in Eintürnen. Der Kurs dauert sechs Stunden.

Eine Anmeldung ist erforderlich. Infos gibt es bei der Allgäuer Wildkräuterführerin Sieglinde Walser-Weber unter der Rufnummer 07527 / 954411.