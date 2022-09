Saison im Freibad Hauerz endet vorraussichtlich am 11. September

Die Freibadesaison neigt sich langsam dem Ende zu. Nach den vielen heißen Sommermonaten heißt es auch für das Freibad in Hauerz so langsam in die Revisionsphase zu gehen, teilt die Stadt Bad Wurzach mit. Je nach Wetterlage sei der letzte Ferientag am Sonntag, 11. September, gleichzeitig der letzte Badetag. Bis zu 580 Besucherinnen und Besucher wurden an manchen Tagen verzeichnet.

Auch wenn das Freibad bis zuletzt nicht beheizt werden konnte, sei das für die Badegäste zumeist kein Problem gewesen. Sie hätten das erfrischend kühle Nass an den vielen Hochsommertagen geschätzt. Dem Wetterglück sei es zu verdanken, dass mindestens 10 000 Euro Energiekosten eingespart werden konnten. Für die nächste Saison ist geplant, wieder die gewohnten Wassertemperaturen mit konstant 22 Grad anzubieten. „Unfreiwillig solarbeheizte Wassertemperaturen“ sollen laut Ortsvorsteher Kurt Miller in 2023 nicht wieder vorkommen.

Das familienfreundliche Freibad ist täglich von 13 bis 19 Uhr geöffnet. Samstags und sonntags sind Badegäste bereits ab 11 Uhr willkommen.