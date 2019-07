Saal des Vereinsheims erstrahlt in neuem Glanz

Die Kleintierzüchter Bad Wurzach haben am Sonntagmorgen den Abschluss der Renovierungsarbeiten am Vereinsheim gefeiert. Es kamen viele Gäste zum Sommerfest der Kaninchen-, Tauben- und Geflügelzüchter in die Oberriedstraße.

„Mir war einfach nicht mehr wohl“, sagte Vorstand Jürgen Grandl angesichts des schlechten baulichen Zustandes im Saal, den der Verein auch für Geburtstage und Familienfeiern vermietet. Besonders die Decke des Saales habe dem Vorstand große Sorge bereitet. Von Januar bis März dauerte die Hauptrenovierung, bei der die alte Decke herausgerissen wurde, die im übrigen keinerlei Dämmung aufwies. 17 Helfer von jung bis alt halfen mit, in 550 Arbeitsstunden die neue gedämmte Decke und einen neuen Bodenbelag in dem Saal anzubringen, wo üblicherweise auch die vereinsinternen Zuchtprämierungen stattfinden.

Die Finanzierung der Baumaßnahme mussten die Mitglieder nicht alleine stemmen: „Wir haben vom Landesverband der Kaninchen- und Geflügelzüchter einen Zuschuss bekommen und auch bei der Stadt einen Zuschuss beantragt,“ sagt Grandl, dessen Frau Ingrid und Sohn Tobias ebenfalls mit in der Vorstandschaft aktiv sind. Der Zuschuss bei der Stadt konnte, weil es bei einer neuen Außentüre zum Saal zu Verzögerungen kam, noch nicht abgerufen werden. Rund 40 der derzeit 138 Mitglieder sind aktive Züchter. Eine weitere Gruppe, HUK genannt, beschäftigt sich intensiv mit der Weiterverarbeitung, etwa der Felle. Die Frauen der Handarbeits- und Kreativgruppe um Gruppenleiterin Brigitte Sigg trifft sich alle zwei Wochen, um aus gegerbten Fellen Babyschuhe, Sofakissen, Schlüsselanhänger und Kuscheltiere zu basteln und diese bei der Kleintierschau in der Turn- und Festhalle oder im Bauernhofmuseum Kürnbach feilzubieten. Natürlich waren sie auch beim Sommerfest mit einem Stand im neuen Saal vertreten.

Jürgen Grandl, Tochter Tina und Sohn Tobias sind selbst erfolgreiche Kaninchenzüchter. Vater und Sohn sind im Alaska-Havanna-Club aktiv. Jürgen war damit vor zwei Jahren in Hamburg, im Herbst geht es nach Weser-Ems. Ein weiterer Höhepunkt wird im Dezember die Bundeskaninchenschau in Karlsruhe sein. Ein anderer prominenter Züchter im Verein ist Gerhard Straub, der seine Brötchen beim Stadtbauamt Bad Wurzach verdient und im Verein die Position des Schriftführers innehat. Bei der jüngsten Vereinsmeisterschaft mit seinen Blauen Wienern schaffte er den Titel „1. Jungtiermeister“ . An diesem Sonntag war er außerdem noch Schankmeister und sorgte dafür, dass die Kehlen der Besucher nicht trocken wurden.

Und Jürgen Grandl? Der gab den souveränen Grillmeister und versorgte die Gäste, die zur Hochzeit des Festes gar auf Biertischgarnituren ins Freie auswichen, mit Nackensteaks und Grillwürsten an leckeren Salaten. Und zahlreiche Kuchen von den Züchterfrauen warteten am Nachmittag darauf, bei Kaffee und Kuchen genossen zu werden. Erich Angele, selbst aktiver Geflügelzüchter im Verein, steuerte mit seinem Akkordeon zum Gelingen des Festes die musikalische Unterhaltung bei.