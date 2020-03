„Südwind“ bläst im Kursaal

Das Sinfonische Blasorchester Südwind gastiert am 8. März in Bad Wurzach. Auch hiesige Musiker sind in dem Ensemble dabei.

Für seine 22. Arbeitsphase hat das Blasorchester Südwind einen jungen deutschen Dirigenten eingeladen: Markus Hein ist als freischaffender Dirigent sowohl in der symphonischen Blasmusik als auch im Bereich Oper und Sinfonieorchester tätig. Das Konzert wird am Sonntag, 8. März, um 17 Uhr im Bad Wurzacher Kursaal aufgeführt. Es ist eines von nur zwei, das das Ensemble gibt. Das andere findet tags zuvor in Bad Buchau statt. Karten zum Preis von 16 Euro (ermäßigt zwölf) gibt es nur an der Tageskasse.

Das oberschwäbische Projektorchester Blasorchester Südwind wurde 1998 um einen musikalischen Freundeskreis im Landkreis Biberach/Riss gegründet, heißt es in einem Pressebericht, und führt jährlich eine Arbeitsphase mit international renommierten Dirigenten und/oder Komponisten durch.

2020 mit dabei sind auch die Bad Wurzacher Musiker Anja Vincon und Roland Merk (Klarinette), die Wurzacher Musikschullehrer Matthias Hänle (Horn) und Michael Porter (Schlagzeug) sowie zwei junge Talente aus dem Musikverein Arnach: Freia Völkel am Kontrabass und Magnus Räth an der Tuba.

Gespielt werden Werke von George Gershwin, Jean Absil, Frank Ticheli, Percy Aldrige Grainger und Alfred Reed.

Dirigent Markus Hein war 2019 musikalischer Leiter einer Neuproduktion der Jungen Oper an der Staatsoper Stuttgart und stand für eine Studioaufnahme am Pult der Münchner Symphoniker. An den Musikhochschulen in München und Würzburg absolvierte Hein unter anderem die Studiengänge Orchesterleitung, Musiktheorie und Gehörbildung – jeweils mit Auszeichnung – und war Stipendiat des Deutschlandstipendiums der Fanny Carlita Stiftung und der Mark Lothar Stiftung.

Aktuell leitet Markus Hein das symphonische Blasorchester „Projektorchester Würzburg“, sowie das „Collegium Muwicum“ an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Er unterrichtet Orchesterleitung an der Hochschule für Musik und Theater München sowie Musiktheorie und Gehörbildung beim Tonkünstlerverband Bayern, ist in der Bildregie für Musikproduktionen für die Staatsoper München sowie für BR, NDR und Arte tätig.

2018 war er Finalist beim internationalen Dirigentenwettbewerb des Nordbayerischen Musikbundes und der Hochschule für Musik Würzburg.