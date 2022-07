Rotes Kreuz bittet zur Blutspende in Seibranz

Das Deutsche Rote Kreuz bittet dringend zur Blutspende. Aufgehobene Corona-Restriktionen und die ohnehin höhere Mobilität der Menschen innerhalb der Urlaubs- und Ferienzeit wirken sich negativ auf die Zahl der Blutspenden aus, mahnt das DRK in einer Pressemitteilung.

Eine Blutspende könne bis zu drei Schwerkranken oder Verletzten helfen. Bedingt durch die kurze Haltbarkeit seien Patienten auf das kontinuierliche Engagement der Blutspender angewiesen.

Die nächsten Blutspendetermine sind am Donnerstag, 4. August, und Freitag, 5. August, von 14 bis 19.30 Uhr in der Turnhalle in Seibranz. Jeder Blutspender, der einen Erstspender zur Blutspende mitbringt, wird vom DRK mit einer Kinokarte für sich und den neuen „Lebensretter“ beschenkt.