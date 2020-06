Rollerfahrerin stößt in Bad Wurzach mit Radfahrer zusammen

Leichte Verletzungen haben sich die 59-jährige Fahrerin eines Motorrollers und ein 39-jähriger Rennradfahrer am Dienstagabend gegen 17 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße zugezogen. Das teilt die Polizei mit.

Die Frau war in Richtung Rot a.d. Rot gefahren und wollte zunächst nach links in die Dietmannser Straße abbiegen. Nachdem sie sich bereits nach links zur Fahrbahnmitte eingeordnet hatte, wollte der 39-Jährige rechts an der Rollerfahrerin vorbeifahren. Diese hatte es sich jedoch anders überlegt und war wieder nach rechts gefahren, wobei sie mit dem Radfahrer zusammenprallte. Beide stürzten auf die Straße, mussten jedoch ihre erlittenen Verletzungen nicht sofort ärztlich behandeln lassen.