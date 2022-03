Rollerfahrerin kommt ins Rutschen

Die Fahrerin eines Motorrollers ist am Sonntag gegen 13.30 Uhr in der Wurzacher St.-Martinus-Straße in den Grünstreifen gestürzt.

Die 50-Jährige kam laut Polizeibericht während der Fahrt in Richtung Eintürnen nach rechts von der Straße ab und auf dem angrenzenden Kiesbett ins Rutschen. Sie stürzte in der Wiese und zog sich leichte Verletzungen zu, wegen derer ein Rettungsdienst sie in ein Krankenhaus brachte. An ihrem Motorroller entstand ein Schaden von rund 500 Euro.