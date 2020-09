Rollerfahrer muss in Krankenhaus

Mit leichten Verletzungen ist am Freitag um 6.10 Uhr ein 68-jähriger Rollerfahrer in das Krankenhaus nach Memmingen eingeliefert worden.

Der Mann war nach Angaben der Polizei mit seinem Roller in Bad Wurzach auf der B 465 in Fahrtrichtung Bad Waldsee unterwegs. An der Einmündung zur Alten Straße missachtete jedoch ein Ford-Fahrer dessen Vorfahrt, wobei es zum Sturz und Zusammenstoß kam. Der 18-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt. Der Sachschaden am Roller beträgt circa 500 Euro.