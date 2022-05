Rock für den guten Zweck

Einen Benefiztag beim Gasthaus Bräuhaus in Hauerz organisiert hat am Samstag der Verein „B.A.C.A.A.“. Zum Frühschoppen spielte eine kleine Besetzung der Musikkapelle Haidgau, am Abend dann zwei Rockbands mit Klassikern aus den 60er- bis 80er-Jahren und dazwischen gab es ein Familienprogramm mit Hüpfburg, Flohmarkt, Stockbrot und vielem mehr. Das gesammelte Geld geht an Beratungsstellen bei sexualisierter Gewalt.

Auch wenn die Aufmachung des Merchandise-Standes und die Präsentation des Vereines vermuten lässt, dass die Jungs und Mädels der „Biker against Childporn and Abuse“ zu den ganz harten Rockern in der gehören, ist doch tatsächlich das genaue Gegenteil der Fall, wie Damir Mahmutovic, der Chef des Teams Baden-Württemberg, das in Hauerz beim Bräuhaus Spenden für den guten Zweck sammelte, berichtet.

Das mit dem ehrenamtlich sei wirklich wörtlich zu nehmen: Jedes an diesem Tag nach Hauerz gekommene Mitglied reiste auf eigene Kosten an. „Sämtliche Mitgliedsbeiträge und Spenden wandern in den Spendentopf.“ Auch die Vereinsverwaltung erfolgt ehrenamtlich, alle Mitglieder sind zugleich auch Mitglieder im Förderverein, dessen Einnahmen zu 100 Prozent an die Beratungsstellen fließen.

Mauer des Schweigens durchbrechen

Die bundesweit rund 65 Mitglieder des Vereins wollen die Mauer des Schweigens und die Tabuisierung durchbrechen und die Aufmerksamkeit auf diesen totgeschwiegenen Missstand lenken. Und Spenden generieren, für Anlaufstellen für die Betroffenen, wie etwa die Fachberatungsstelle Brennessel in Ravensburg.

Silke Schaich arbeitet für die Brennessel in Ravensburg. Diese bietet mit derzeit fünf Mitarbeitern kostenlos und niederschwellig Beratung und Hilfe bei sexualisierter Gewalt für Betroffene und deren Angehörige, Beratung bei sexuellen Übergriffen bei Kindern und Jugendlichen und vieles mehr. Aber die Brennessel arbeitet auch an Präventionsprojekten mit, entwickelt Schutzkonzepte und betreibt Netzwerkarbeit. „Im Durchschnitt braucht es acht Anläufe bis ein Kind gehört wird. Wir hören zu und begleiten es.“

Dass ein Trauma nicht einfach verschwindet, zeigen Fälle die während der Pandemie in die Beratungsstelle kamen. Während des Lockdowns kamen Frauen im Alter von 60, 70 Jahren in die Brennessel, bei denen die Einsamkeit ihre Kindheits-Traumata wieder an die Oberfläche gespült hatte.

Benefiztag statt Familientag

Roland Biberach, der Wirt des Bräuhaus, hatte eigentlich die Idee für einen gemütlichen Familientag gehabt, als sein Nachbar Hannes Ebner, der selbst Vereinsmitglied bei Bacaa ist, auf ihn zukam, ob er sich vorstellen könne den Familientag mit einem Benefiz-Rockkonzert zu verbinden, für das der Verein die Bands besorgen würde. Er sagte zu, die Narrenzunft Baadgoischder sorgte für die Bewirtung, sogar mit einer Bar, aber auch mit Kaffee und Kuchen und neben den obligatorischen Roten gab es auch Pizzen der Bäckerei Mang.

Und die Fußballer der SG Hauerz-Dietmanns halfen beim Aufbau, damit „die Kinder a Freid hond.“ So konnten sich die Kinder über Hüpfburg, Kinderschminken, Flohmarkt und Stockbrot freuen, während die Erwachsenen sich beim Frühschoppen im Takt von Blasmusik-Klassikern wiegen konnten. Mit „Root 66“ und „J.J. Waterman“ gab es dann am Abend ordentlich etwas auf die Ohren. Auch die beiden Bands traten für den guten Zweck kostenlos auf der Bräuhausbühne auf.

Den rein äußerlich martialisch anmutenden Vereinsmitgliedern von Bacaa hat es in Hauerz gut gefallen, eine Wiederholung im nächsten Jahr scheint durchaus im Bereich des Möglichen.