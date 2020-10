Riedturm und PV-Park sind Themen im Bad Wurzacher Gemeinderat

Der Turmbau im Wurzacher Ried und ein geplanter Photovoltaik-Park in Gospoldshofen-Gereut sind Themen des Gemeinderats am kommenden Montag, 19. Oktober, im Kursaal.

Um 19 Uhr beginnt eine gemeinsame Sitzung von Gemeinderat und Ortschaftsrat Gospoldshofen. Einziges Thema ist ein Photovoltaik-Park in Gospoldshofen-Gereut. Danach beginnt die reguläre Ratssitzung. In ihr soll die Entscheidung fallen, mit welchem der vier vorgestellten Vorentwürfe des Riedturms in die weitere Planung gegangen wird.

Weitere Tagesordnungspunkte sind laut Mitteilung der Verwaltung: Bericht der Bürgermeisterin; Bekanntgabe nicht öffentlich gefasster Beschlüsse; Fragen der Bürger; Aufhebung der Sanierungssatzung für „Bad Wurzach Ost“; Beteiligung der Stadt an der Netze BW GmbH und Co. KG; Aufhebung des Sperrvermerks für Aufwendungen zur Sanierung des Kurhotels.

Die Stadt erwartet ein großes Interesse an den Sitzungen. Die Corona-Verordnungen erlauben aber nur eine begrenzte Zuhörerschaft. Daher sind Anmeldungen nötig. Diese sind bis Montag, 12 Uhr, unter Nennung von Name, Anschrift und Telefonnummer möglich per E-Mail an martin.tapper@bad-wurzach.de und unter Telefon 07564 / 302104.