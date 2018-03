Riedsporthallenfoyer erhält Fenster

Eine umfangreiche Sanierungsliste für städtische Gebäude hat der Gemeinderat beschlossen. Sie enthält 83 Maßnahmen im Gesamtwert von 650 000 Euro. Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmte dem von der Verwaltung vorgelegten Paket einstimmig zu.

Teuerste Einzelmaßnahme ist das Instandsetzen der Bühnentechnik in der Mehrzweckhalle von Unterschwarzach, die laut Plan 42 000 Euro kosten wird. Die Aufhängung könne nicht mehr heruntergefahren werden, so Ortsvorsteherin Silvia Schmid auf Nachfrage von Stadtrat Matthias Vogt (Mir Wurzacher). Daher muss seit längerem mit Leitern in mehreren Metern Höhe gearbeitet werden. „Ich bin froh, dass da noch nichts passiert ist.“

Zusätzliche Sanitäranlagen im Salvatorhof 1 werden die Stadt 2018 40 000 Euro kosten. Insgesamt investiert die Kommune in die Gebäude Salvatorhof 1 und 2, die für Flüchtlinge und Obdachlose genutzt wird, 68 500 Euro.

Ein lang gehegter Wunsch

Einiges tun will man auch in der Riedsporthalle und der angrenzenden Halle 4. Da Foyer der Riedsporthalle soll zwei Sichtfenster zur Halle erhalten. Ein lang gehegter Wunsch vieler Vereine. Dafür sind 30 000 Euro eingeplant. Statische Probleme gebe es nicht, sagte Stadtbaumeister Matthäus Rude auf Nachfrage von Stadtrat Armin Willburger (FW).Insgesamt sollen 73 000 Euro für verschiedene Maßnahmen in den Hallen ausgegeben werden.

Auch in Schulgebäude wird investiert: Für 20 000 Euro wird in der Realschule, für 8000 Euro in der Werkrealschule und für 5300 Euro in der Grundschule Bad Wurzach saniert und repariert. Eingeplant sind auch Arbeiten an den Schulen in Eintürnen (10 000 Euro), Haidgau (6500 Euro), Hauerz (5000 Euro), Seibranz (4200 Euro) und Ziegelbach (3500 Euro).

36 600 Euro für KIndergärten

Für die Kindergärten Sonnentau und Regenbogen sind insgesamt 19 300 Euro verplant, für die Einrichtungen in Hauerz, Seibranz, Unterschwarzach und Zieglbach insgesamt 17 300 Euro.

Für die Sanierung des Leprosenhauses stehen 27 000 Euro bereit.

In den neun Ortschaften der Großgemeinde werden zahlreiche kleinere und größere Projekte angegangen. Die Liste umfasst Maßnahmen vom Wasseranschluss für eine Spülmaschine im Kindergarten Seibranz (200 Euro) und einem Sonnenschutzrollo im Rathaus Haidgau (400 Euro) über „Vorplatz Leichenhalle instandsetzen“ in Dietmanns (7000 Euro) bis zu Sanierungen im Dorfstadel Ziegelbach (Fensterstreichen, Parkettboden sowie Heizungs- und Lüftungsanlage, insgesamt 29 500 Euro).

Im Vorjahr habe die Stadt 62 Maßnahmen mit einem Investitionsvolumen von 400 000 Euro nahezu vollständig abgearbeitet, sagte Rude. Das Mehr 2018 begründete er damit, dass die Stadt nun auch für Gebäude der Bad Wurzach Info zuständig ist. So enthält die Liste auch Arbeiten im und am Kurhaus (unter anderem das Streichen der Nord- und Westfassade des Kurhauses; insgesamt 50 000 Euro).

Kein Geld für Seibranzer Toiletten

Stadträtin Petra Greiner (CDU) vermisste in der Liste eine Sanierung der Toilettenanlagen in der Halle in Seibranz. Dort sei das ganze Gebäude inklusive des ungenutzten Lehrschwimmbeckens zu überplanen, sagte Rude. Für diese große Investition brauche die Stadt aber Fördermittel und die nötige Personalkapazität. Beides gebe es derzeit nicht.

Dass dort etwas getan werden müsse, bestätigte Bürgermeister Roland Bürkle (CDU). Er sieht aber aus den von Rude genannten Gründen die Planung „eher 2020 als 2019, und es kann auch 2021 werden“. Gerade weil dies noch einige Jahre dauern könne, müsse an den Toilettenanlagen jetzt etwas gemacht werden, ließ Greiner nicht locker. „Der Zustand ist doch untragbar.“ „In meinen Augen nicht“, blieb Bürkle hart.

„Schwung verebbt“

Das tat er ebenso bei der Bitte der Haidgauer Ortvorsteherin Ernestina Frick. Sie bat darum, die vorgesehenen 5000 Euro für eine Teilsanierung der Kapelle Zwings aufzustocken. „Viele Leute sind bereit mitzumachen. Dieser Schwung, fürchte ich, verebbt.“ Weder finanziell noch personell könne die Stadt derzeit eine Generalsanierung angehen, entgegnete Bürkle.

Armin Willburger merkte dazu an, dass seiner Meinung nach in einem solchen Fall auch die Kirche gefordert sei, ihren Teil beizutragen.