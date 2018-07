RFV Bad Wurzach lädt zu Springturnier

Der RFV Bad Wurzach lädt erstmals zu seinem großen Springturnier auf der Reitanlage beim Leprosenberg ein.

Rund 850 Mal wird die Startglocke an drei Tagen von Freitag bis Sonntag, 20. bis 22. Juli, ertönen, wenn die Reiter um Sieg und Platzierung kämpfen. Ein besonderer Höhepunkt wird der Gottesdienst mit Segnung des neu gebauten Reitplatzes am Sonntagmorgen sein. Die Stadtkapelle wird den Festakt musikalisch umrahmen. Das erfahrene Helferteam bewirtet an allen Tagen, es gibt Mittagessen, sowie Kaffee und Kuchen. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.

Zeitplan: Freitag, 20. Juli: 7.30 Uhr Springpferdeprüfung Klasse A*, 10 Uhr Springpferdeprüfung Klasse A**, 12.30 Uhr Springpferdeprüfung Klasse L, 15 Uhr Springpferdeprüfung Klasse M, 17 Uhr Springprüfung Klasse A**. Samstag, 21. Juli: 8.30 Uhr Springprüfung Klasse L mit Stechen, 11.30 Uhr Stilspringwettbewerb, 13.15 Uhr Springprüfung Klasse M*, 17 Uhr Mannschaftsspringprüfung Klasse A*. Sonntag, 22. Juli: 7.30 Uhr Stilspringprüfung Klasse A*, 10.30 Uhr Festgottesdienst, 11.45 Uhr Springprüfung Klasse A**, 14 Uhr Springprüfung Klasse L, 16 Uhr Springprüfung Klasse M** mit Stechen.