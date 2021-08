Revierförster laden zu Waldbegehung ein und klären über Borkenkäferbefall auf

Borkenkäfer sind auch in diesem regenreichen und zu kalten Sommer ein Thema in den Wäldern der Region. Und so laden die Revierförster Andreas Kurth und Josef Högerle am Freitag, 6. August, zu einer Waldbegehung ein. Sie steht unter dem Titel „Auffinden von Käferholz“. Mit dabei ist auch ein Forstwirtschaftsmeister, der den Teilnehmern eine Einführung in die sichere Fälltechnik gibt. Treffpunkt für alle interessierten Waldbesitzer ist um 13.30 Uhr am Parkplatz Gottesberg. Die Veranstaltung dauert etwa drei Stunden.