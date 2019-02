„Retable“ produziert Glasuntersetzer

Recycling rund um den Esstisch – das ist das Motto, unter dem die Schülerfirma „Retable“ des Salvatorkollegs Bad Wurzach entstanden ist.

Im Schuljahr 2018/19 haben sich Lukas Geyer, Felix Branz, Laura Heinrich, Vanessa Wossmann, Lena Neher, Julia Keckeisen, Emily Bareth, Nadja Bodenmüller und Isabel Gairing vorgenommen, mit ihrer eigenen Firma erfolgreich am Junior-Wettbewerb teilzunehmen. „Retable“ entstand laut einer Pressemitteilung der Schülerfirma in der Wirtschafts-AG unter Betreuung von Andreas Kolb.

„Retable“ produziert aus nicht mehr genutzten Puzzeln, CDs, Servietten, Holzresten und mehr Glasuntersetzer für den Esstisch. „Die Idee zu diesen Up- und Recycling-Produkten kam uns beim gemeinsamen Brainstorming, da wir dieses Thema im vorherigen Jahr in Kunst behandelt hatten“, wird Isabel Gairing während der Hauptversammlung der Firma Ende Januar in dem Pressetext zitiert.

Junior ist ein landesweiter Wettbewerb, der Schülern die Chance gibt, einen Einblick in die Unternehmenswelt zu bekommen, heißt es in dem Pressetext. Um den Jugendlichen einen bestmöglichen Eindruck des wirtschaftlichen Geschäftswesens zu bieten, lernen sie sowohl den Umgang mit Steuern und Aktien, als auch mit Löhnen, Werbung und allem, was sonst noch dazu gehört. Damit alles reibungslos abläuft, hat jeder in der Firma seine eigene Aufgabe, wie zum Beispiel die Produktion, die Finanzen und das Marketing. Der Aufbau der Schülerfirma ist also einer reellen Firma nachempfunden, und die korrekte Führung wird vom Junior kontinuierlich überwacht.