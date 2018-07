Reiter messen sich am Leprosenberg

Zum ersten Mal veranstaltet der Reit- und Fahrverein (RFV) Bad Wurzach sein großes Springturnier auf der neuen Anlage beim Leprosenberg. Es hat am Freitag begonnen und dauert noch bis Sonntag, einschließlich eines Festgottesdiensts mit Platzsegnung.

Die Anlage des neuen Reitplatzes war Mammutprojekt und Herzensanliegen gleichermaßen. 5000 Kubikmeter Erdreich mussten bewegt werden, um den 3500 Quadratmeter großen Reitplatz an dem abfallenden Gelände ebenerdig anzulegen. Am 23. August 2018 begannen die Arbeiten, an denen sich auch viele der fast 200 Vereinsmitglieder mit zahlreichen Einsatzstunden beteiligten. Der Belag besteht aus einer etwa sechs Zentimeter hohen Schicht aus Lavagestein. Darauf befindet sich, rund 16 Zentimeter hoch, mit Textilfasern vermischter Quarzsand.

Architekt der Anlage ist Alvar Schmidt-Bandelow. Er ist selbst Turnierreiter bis zur schweren Klasse und stellvertretender Vorsitzender des RFV Isny-Rohrdorf.

Bislang hat der RFV seine Turniere am Grünen Hügel beim Kurgebiet der Stadt austragen. Eine Tatsache, die den Verein nie richtig glücklich gemacht hat. Eine Anlage direkt an der vereinseigenen Reithalle war stets ein großer Wunsch der Bad Wurzacher Pferdefreunde. Doch da das Gebiet im Außenbereich liegt, wurde dies nie erlaubt.

Das änderte sich erst, als die Stadt das Gelände am Grünen Hügel selbst benötigte. Dort soll ab dem kommenden Jahr das neue Hallenbad entstehen. Im Gegenzug erhielt der Reitverein von der Stadtverwaltung das Baurecht. Dafür verlegte die Kommune sogar die an der Reithalle vorbeiführende Straße um einige Meter.

Direkt unterhalb des Platzes ist zusätzlich der Bau eines zweigeschossigen, unterkellerten Richterturms geplant. In diesem Gebäude werden außerdem eine Küche, ein Schulungsraum, ein VIP-Bereich und die Meldestelle untergebracht. Diese Maßnahme soll bis Ende 2018 umgesetzt werden. Derzeit steht dort ein Provisorium aus Containern.

300 000 Euro hat der Reit- und Fahrverein in die neue Reitanlage investiert, die nach der Feuertaufe beim Dressurturnier im April noch seine zweite große Bewährungsprobe mit dem dreitägigen Springturnier hat. Ein besonderer Höhepunkt für die Reiter wird dabei auch der Gottesdienst mit Segnung des neu gebauten Reitplatzes am Sonntagmorgen sein.

Der Eintritt ist an allen Turniertagen frei.