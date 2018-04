Reiter auf dem Weg zur Sebastianskapelle

Die Sebastianskapelle auf dem Haisterkircher Höhenrücken ist das Ziel dieser Reiter am frühen Morgen des Ostermontags gewesen. Dort treffen sich Pferde und Reiter aus dem Umland traditionell an diesem Tag zur Feier einer Heiligen Messe. Die Blutreitergruppe Bad Wurzach machte sich mit fünf Großpferden und fünf Ponies auf den rund zwei Stunden langen Weg. Vom Treffpunkt an der Reithalle aus ging die Strecke über die Ziegelbacher Haid nach Haidgau und dann im Wald den Berg hoch. Unterwegs stießen noch mehr Teilnehmer zu der Wurzacher Gruppe. Annette Huber auf dem Fuchs führte die berittene Pilgerschar sicher an. Foto: Reichert