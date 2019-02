Reit- und Fahrverein Bad Wurzach verkleinert Ausschuss

„Gewaltig“ nannte Bernd Burkhart, der Vorsitzende des RFV Bad Wurzach, in seinem kurzen Jahresrückblick das von den Vereinsmitgliedern gestemmte Pensum im Jahre 2018. „Es ist kein Monat ohne Veranstaltung vergangen“, versprach er den zahlreich zur Jahreshauptversammlung erschienenen Mitgliedern und verwies auf einen unterhaltsamen Jahresrückblick von Schriftführerin Sabine Schöllhorn. Gleichzeitig lobte er den Einsatzwillen seiner Mitglieder: „Wir haben eine tolle Truppe mit überdurchschnittlichem Engagement.“ Aber auch in Punkto Sport und Nachwuchsarbeit sei der Verein auf einem guten Weg. Er dankte allen, die mit Hand angelegt haben. Versprach aber auch: „Wir bauen weiter.“

Sein Stellvertreter Markus Feirle skizzierte denn auch gleich den nächsten (Bau-)Arbeitseinsatz: „Am Gumpigen Donnerstag werden die Teile für den permanenten Richterturm mit Bewirtungsküche und Sponsoren-Bereich angeliefert, bis zum Dressur-Turnier Ende März soll der fertig sein.“

In Bild und Ton ließ Sabine Schöllhorn danach das so ereignisreiche Jahr Revue passieren, ging auf Ausschuss-Sitzungen, Datenschutzschulungen und vor allem sportliche Höhepunkte wie das Dressurturnier, die Einweihung des neuen Reitplatzes mit dem Reit- und Springturnier ein. Nicht fehlen durfte in ihrem Bericht das Kinderferienprogramm, das Weihnachtsreiten oder der gemeinsame Vereinsausritt. Oder die Bewirtung beim Sportlerball und Heiligblutfest.„Wir können stolz und dankbar auf das Jahr zurückblicken.“

Auch Kassier Karl-Heinz Ebenhoch, der den Posten seit nunmehr 40 Jahren bekleidet, begann seinen Bericht mit einem kleinen – über das vergangene Jahr hinausgehenden – Rückblick: „Anfang 2017 hatten wir zwar keine Schulden, aber auch keinerlei Rücklagen.“ Das habe sich in beiden Fällen bis zum Ende des Jahres geändert. Er rechnete aus, dass der Verein in den letzten Jahren insgesamt 345.000 € fürs Bauen und den Unterhalt aufgewandt habe. Zwar musste er für 2018 ein deutliches Minus vermelden, aber dennoch sei es dem Verein gelungen, die Zinslast zu bedienen, ja sogar eine kleine Tilgung der Darlehensschuld zu bewerkstelligen. Die von ihm vorgelegte Erweiterung des Kreditrahmens erhielt die Zustimmung der Versammlung. Kassenprüferin Melanie Sonntag, die gemeinsam mit Heiner Manz die Kassenführung geprüft hatte, erklärte: „Die 400 Belege sind mit deutscher Gründlichkeit gebucht worden.“

Aufgrund des absehbaren Endes der großen Bautätigkeit des Vereines schlug der Vorstand seinen Mitgliedern nun die Reduzierung des Ausschusses von bisher zehn auf die wie vor der großen Bautätigkeit üblichen sieben Ausschussmitglieder vor. Die dafür nötige Satzungsänderung wurde einstimmig angenommen, die von Heinz Eggert geleitete Entlastung des Vorstandes erfolgte ebenfalls einstimmig.

In offener Abstimmung erfolgte die Wiederwahl von Vorstand Bernd Burkhart, Kassier Karl-Heinz Ebenhoch und Jugendleiterin Verena Riedle. In geheimer Wahl, bei der jeder der 35 stimmberechtigten Mitglieder sieben Stimmen vergeben durfte, wurden die sieben zukünftigen Ausschussmitglieder gewählt. Dies werden zukünftig Katja Schöllhorn, Michael Fugunt, Heidi Riedle, Bärbel Roggors und Sigi Schiller sein. Neu dazu stoßen Julia Fitz und Joachim Böttiger.

Mit kleinen Präsenten wurden die erfolgreichen Turnierreiter des Vereins geehrt. Das ging von den Kinder und Jugendlichen bis hin zu den „Profi´s“ wie etwa Julia Fitz, die nicht nur die Wertung der Dressurreiter gewann, sondern sich auch große Verdienste im Nachwuchs- und Ausbildungsbereich erworben hat. Bernd Burkhart erkärte nicht ohne Stolz, dass der RFV Bad Wurzach inzwischen 17 aktive Turnierreiter habe.

Mit einem gemeinsamen Abendessen endete die Veranstaltung, die alle Beteiligten – trotz der hohen finanziellen Belastung– optimistisch in die Zukunft blicken lässt.