Regenbogenbilder für Senioren

Mehr als 120 bunte Regenbogenbilder übergab die Allianz-Bürogemeinschaft Kreidler und Schultheiß an Susanne Baur von der Aktion „Herz und Gemüt“ sowie an soziale Pflegedienste aus Bad Wurzach. Sie sollen die Senioren, die derzeit keinen Besuch empfangen dürfen oder die allein zu Hause leben, in dieser Zeit aufheitern und etwas Farbe in den tristen Alltag bringen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Kinderbilder entstanden für eine Malaktion der Allianz Agentur Bad Wurzach. „Die Idee kam mir aufgrund einer Whatsapp-Aktion Regenbogenbilder in die Fenster der Häuser und Wohnungen zu hängen, die meine eigenen Kinder auch gleich begeistert mitgemacht haben“, so Sebastian Schultheiß, der Initiator des Ganzen. Kurzerhand entstand zusammen mit dem Büropartner Rüdiger Kreidler eine Malaktion mit attraktiven Preisen. Man wollte keine werbliche Aktion daraus machen, die Daten wurden also nicht weiter gespeichert. „Es sollte einfach eine schöne Aktion für die Kinder sein, sich die Zeit der Kontaktbeschränkung und Schulschließung etwas zu vertreiben“, so Schultheiß.

Die abgegebenen Bilder sammelten sich von Tag zu Tag und wurden im Schaufenster zur Ravensburger Straße hin ausgestellt. Mehr als 120 Regenbogenbilder zierten die Auslage am Ende der Aktion. Die Gewinner der 20 ausgelobten Preise wurden vor Ostern bereits telefonisch informiert und haben sich ihre Preise auch schon abgeholt. Den ersten Preis gewann die sechsjährige Marina, die unmittelbar nach Bekanntgabe mit ihrer Mutter vorbeikam und voller Freude ihren Gewinngutschein entgegen nahm.

Alle anderen die mitgemacht haben, dürfen sich als Dankeschön für ihre Teilnahme einen Gutschein für eine Kugel Eis in der Allianz Agentur abholen.

Susanne Baur sowie die sozialen Pflegedienste werden diese Bilder nun an Senioren des Pflegeheims und ihres weiteren Wirkungskreises verteilen.