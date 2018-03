Realschule lädt am Montag zum Infotag ein

„Eine gute Struktur in der Schule. Ein motiviertes und engagiertes Kollegium. Hier herrscht ein gutes Miteinander.“ Die Bilanz von Realschulrektor Dietmar Schiller nach einem guten halben Jahr Amtszeit ist die beste Werbung für die bald anstehende Anmeldung für die fünfte Klasse im Schuljahr 2018/2019.

„Es war der richtige Schritt, hier etwas Neues zu wagen“, sagt Schiller, der im August 2017 Brigitte Blaschko im Amt nachfolgte, „und ich bin froh, dass ich ihn gegangen bin.“ Sein Stellvertreter Martin Aigner, gerade mal ein Jahr länger als Nachfolger von Herbert Müller in Bad Wurzach, stimmt da nickend zu. Vor allem das große Engagement ihrer 33 Kollegen hat das Leitungsduo beeindruckt.

Schiller hebt zudem die Zusammenarbeit mit der Stadt als „gut und angenehm“ hervor. Dass Bürgermeister Roland Bürkle zuletzt bei einer Schulleitersitzung sich persönlich informierte, hat ihn beeindruckt. Auch bei der nun Stück für Stück voranzutreibenden Digitalisierung des Schulalltags stoße man im Rathaus auf offene Ohren. „Es wird gemacht, was geht“, so Schillers Eindruck.

Sehr zufrieden sind der Rektor und sein Stellvertreter auch mit dem Miteinander im Schulzentrum, zu dem auch die Werkrealschule und das SBBZ gehören. „Wir treffen uns regelmäßig und besprechen, was uns gemeinsam betrifft.“ Derzeit sei zum Beispiel eine Arbeitsgruppe in Gründung, die sich mit Neugestaltung des gemeinsamen Pausenhofs befassen wird.

Am 21. und 22. März können Eltern derzeitiger Viertklässler ihr Kind für eine weiterführende Schule anmelden. Da stehen die Nachbarn Realschule und Werkrealschule dann doch einmal in Konkurrenz zueinander. „Die Realschule ist ein leistungsstarke Schulart. Sie bereitet die Schüler sowohl auf eine Ausbildung mit erhöhtem Anforderungsprofil als auch auf berufliche Gymnasien vor“, wirbt Schiller für die Realschule.

Ziel der Bad Wurzacher Realschule ist es, auch fürs kommende Schuljahr wieder drei fünfte Klassen bilden zu können. Dafür werben Schiller, Aigner und ihre Kollegen auch beim Infotag am Montag, 5. März, von 17 bis 19.30 Uhr. „Es wird Angebote und Mitmachaktionen in allen Fächern geben, zum Beispiel Experimente in den Naturwissenschaften, Hindernisparcours, CNC-Fräsen“, kündigt der Rektor an. „Und die Eltern können sich eingehend über das Profil unserer Schule informieren.“ Am 13. März wird es auch noch eine offene Sprechstunde der Schulleitung geben.

Bei allem Werben steht für Schiller aber eines über allem: das Kindeswohl. „Wir raten den Eltern eindringlich, die Grundschulempfehlung ernst zu nehmen, und für ihr Kind die Schule zu wählen, die von den Lehrern dort empfohlen wird.“