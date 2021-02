Realschule Bad Wurzach wirbt mit Video um neue Schüler

Mit einem Video auf ihrer Homepage informiert die Realschule Bad Wurzach in diesem Jahr künftige Fünftklässler und ihre Eltern über die Schule. Es ersetzt den sonst üblichen Schnuppernachmittag.

Das Video ist unter www.realschule-bad-wurzach.de zu finden und hat eine Länge von 30 Minuten. Mit diesem lerne man die Schule virtuell kennen und bekomme wichtige Informationen der Schulgemeinschaft, heißt es in der Mitteilung der Realschule. Die Schulleitung informiert über das Profil und die Besonderheiten der Realschule Bad Wurzach, Fachlehrer stellen die verschiedenen Fächer vor, Schüler berichten über ihre Erfahrungen, und SMV und Schulsozialarbeit stellen sich vor.

Das Video erstellt haben zwei Zehntklässler der Schule, Lukas May und Valentin Lacher. „Sie haben enorm viel Zeit damit verbracht und sich unwahrscheinlich viel Mühe gegeben“, lobt Schulleiter Dietmar Schiller die beiden. Seit Mitte Januar seien sie damit beschäftigt gewesen, im Schulhaus zu drehen, Interviews mit Lehrkräften und Schülern zu führen, Bilder und Musik auszusuchen und nicht zuletzt alles zu einem Gesamtwerk zu schneiden. Bis zu diesem Mittwoch dauerte diese Arbeit, nun steht das Video online.

Die Termine

Bei weitergehenden Fragen bietet die Schulleitung eine Telefonsprechstunde an. Diese findet statt am Montag, 22. Februar, von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr sowie am Dienstag, 23. Februar, von 9 bis 11 Uhr und von 13 bis 15 Uhr. Die Anmeldetermine für die Realschule sind am Montag, 8. März, und am Dienstag, 9. März, jeweils von 8.30 bis 12 Uhr sowie am Mittwoch, 10. März, und am Donnerstag, 11. März, jeweils von 8.30 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 16 Uhr. An diesen Tagen finden keine Beratungsgespräche statt, betont die Schulleitung.

Auf der Schul-Homepage finden Eltern das Anmeldeformular. Das ist auszufüllen und gemeinsam mit Blatt 3 und 4 der Grundschulempfehlung entweder zu den genannten Zeiten persönlich im Sekretariat abzugeben oder in einem Kuvert in den Briefkasten des Schulzentrums (links neben dem Eingang der Werkrealschule) einzuwerfen.