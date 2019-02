Realschule Bad Wurzach lädt zum Tag der offenen Tür

Die Realschule Bad Wurzach lädt alle interessierten Eltern und Kinder zum Tag der offenen Tür am Montag, 25. Februar, von 17 bis 19.30 Uhr ein. Um 17 Uhr findet ein gemeinsamer Auftakt mit der Bläserklasse in der Mensa statt. Die Viertklässler und ihre Eltern haben an diesem Abend Gelegenheit die verschiedenen Fächer und Fächerverbünde kennen zu lernen, Ausstellungen zu besuchen, Projekte zu erleben und einen Einblick in die vielfältigen Angebote der Realschule Bad Wurzach zu bekommen. Daneben werden die Eltern von der Schulleitung über das besondere Profil der Realschule Bad Wurzach informiert. Für weitere Fragen bietet die Schule am Mittwoch, 27. Februar, von 15 bis 17 Uhr eine offene Sprechstunde an.