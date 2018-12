Realschülerinnen verschenken Weihnacht in der Tasche

Insgesamt 13 Realschülerinnen der Klassen 8a und 8c haben am Mittwoch ihre „Tasche voll Weihnacht“ im Tafelladen Bad Wurzach übergeben. Im Wahlfach AES arbeiteten sie, gemeinsam mit ihrer Lehrerin, Frau Zimmerer, und in Kooperation mit Ramona Wiest von Kinderchancen Allgäu und Susanne Pfeffer, der Koordinationsleiterin der Tafeln im Altkreis Wangen an der Projektumsetzung „Lernen durch Engagement“. Im vergangenen Schuljahr begann die Konzeption mit dem Anfertigen von Stofftaschen. Sie bilden den Hauptbestandteil und werden den beschenkten Familien weit über Weihnachten hinaus nützlich sein. Gefüllt wurden die Stoffbeutel mit selbstgemachten Köstlichkeiten, Rezepten, Dekoration, kleinen Geschenken und einem persönlichen Weihnachtsgruß. Jede Tasche ist individuell und mit persönlichen Beigaben der jeweiligen Schülerin bestückt worden. Über Kindergärten in Bad Wurzach und den Teilorten werden die Taschen nun an benachteiligte Familien mit Kindern weitergeleitet. Foto: Christine Hofer-Runst