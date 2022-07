Ratsausschuss spricht über Erweiterung des Dietmannser Kindergartens

Die Erweiterung des Kindergartens in Dietmanns, der Bau des Feuerwehrhauses in Eintürnen, die Städtepartnerschaften und die Seniorenarbeit sind Themen der Bad Wurzacher Ratsausschüsse am Montag, 11. Juli.

Ab 19 Uhr tagt der Ausschuss für Technik und Umwelt im Kursaal. Er beschäftigt sich mit dem Kindergarten und der Vergabe der Architektenleistung für das Feuerwehrhaus. Vergeben werden sollen außerdem die Arbeiten für die Lüftungsanlage an der Realschule.

Im Verwaltungs- und Sozialausschuss berichten ab 20 Uhr an selber Stelle der Partnerschaftsverein sowie Susanne Baur von der Aktion Herz und Gemüt sowie den Lebensräumen für Jung und Alt über ihre Arbeit.