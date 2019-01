Rathaustür und Kapellenläutwerk müssen gerichtet werden

Eine umfangreiche Sanierungsliste für öffentliche Gebäude hat der Bad Wurzacher Stadtbaumeister Matthäus Rude am Montagabend dem Ratsausschuss für Technik und Umwelt vorgelegt. Insgesamt soll mehr als eine halbe Million Euro in 63 Einzelmaßnahmen investiert werden.

Wer viel hat, muss viel machen. So könnte man die Liste auf einen kurzen Nenner bringen. Zahlreiche Gebäude besitzt die Stadt Bad Wurzach in der Kernstadt und den Ortschaften. Sie alle müssen instand gehalten werden. Eine Daueraufgabe sei das, heißt es in der Vorlage der Verwaltung – das weiß jeder private Hauseigentümer aus Erfahrung.

Einige größere der generell eher „kleinen bis mittleren Maßnahmen“ nannte Rude beispielhaft. Das Rathaus der Stadt braucht eine neue Haustüre und eine neue Gegensprechanlage; in der Werkrealschule muss wegen der anstehenden EDV-Modernisierung ein neuer Technikschacht eingebaut werden; die Riedsporthalle erhält eine LED-Beleuchtung; im Bauhof wird für die weibliche Belegschaft ein eigener Sanitärtrakt geschaffen; unter „Allgemeines“ tauchen Maßnahmen wie Brandschutz und Überprüfung der Feuerlöscher auf. Im Leprosenhaus stehen die Reparatur der Heizung und des Dachs an. Im Kurhaus muss die Kältetechnik erneuert und ein weiterer Teil der Fassade neu gestrichen werden.

Frische Farbe erhält auch die Turnhalle in Arnach. Überhaupt ist in allen Ortschaften etwas zu erledigen, vor allem in den Schulen. In Dietmanns erhält die Grundschule im Obergeschoss eine Akustikdecke. In Eintürnen sind Kleinigkeiten zu reparieren. In Hauerz braucht der Öltank eine neue Folie. In Seibranz und Unterschwarzach stehen Malerarbeiten an.Außerdem ist im Ziegelbacher Rathaus eine Erneuerung der WC-Anlage dringend vonnöten.

Auf der Sanierungsliste stehen auch vier Kapellen. In der Bauhofener ist das Läutwerk defekt, in der in Eintürnen muss die Bleiverglasung repariert werden, in der Kapelle Zwings wird der Außenputz erneuert, und in der Kapelle Steinental muss der Holzwurm bekämpft werden. Zuschüsse aus dem vom Denkmalschutz unterstützten Kapellenprogramm des Landkreises Ravensburg werde man für all dieses nicht beantragen, so Rude auf Nachfrage von Stadtrat Armin Willburger (FW). Das sei, so der Stadtbaumeister, zu aufwändig angesichts der geringen Investitionen.

Kapellen „wichtig für Kulturlandschaft“

Die recht hohe Bereitschaft der Anwohner, sich bei der Sanierung „ihrer“ Kapellen einzubringen, wurde im Gremium allgemein hervorgehoben und gelobt. „Die Stadt kann da stets auf die Leut' zählen“, sagte Eintürnens Ortsvorsteher Berthold Leupolz aus Erfahrung.

Haidgaus Ortsvorsteherin Ernestina Frick nannte Kapellen „wichtig für unsere Kulturlandschaft“. Es wäre schön, so Frick weiter, wenn man auch über die Geschichte dieser Bauwerke mehr wüsste. „Oft wissen die Anwohner viel darüber“, antwortete Bürgermeisterin Alexandra Scherer (CDU), „man müsste sie aber oft motivieren, dieses Wissen zu Papier zu bringen.“ Dieses Motivieren sieht sie als Aufgabe der Ortsverwaltungen.

Stadtrat Hermann Gütler (CDU) wollte mit Blick auf eingeplante 20 000 Euro unter dem Stichwort „Energy Award“ wissen, ob diese Auszeichnung auch finanziell etwas bringe „oder ob wir da nur ein schönes Zertifikat erhalten. Dann sollten wir das nämlich sein lassen angesichts der vielen Kraft und Zeit, die das auch bindet.“ „Wir machen nichts wegen des Energy Awards an sich“, betonten Rude und Scherer. Der Award mit all seinen Kriterien zum Energiesparen sei aber ein hilfreiches Instrument der Selbstkontrolle. Und hilft so, den einen oder anderen Euro einzusparen. Für die nächsten Sanierungen zum Beispiel.