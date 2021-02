Randalierer beschädigen Grillhütte

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende in einer Grillhütte in der Straße „Hoher Rain“ randaliert und dabei Sachschaden verursacht. Neben beschädigten Tischen und Bänken durchbrachen sie laut Polizeibericht auch eine Wand der Hütte. Der Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Bad Wurzach hat die Ermittlungen aufgenommen und geht anhand von hinterlassenem Unrat davon aus, dass die Täter in der Hütte gefeiert haben. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 07564 / 2013 erbeten.