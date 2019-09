Radler stärken sich für die letzte Etappe

Für die Teilnehmer der 41. BDR-Radtourenfahrt der Radunion Wangen, wurde in Haidgau an der Turn- und Festhalle ein Verpflegungsstopp für die beiden großen Routen eingerichtet. Diese führten die Sportler über eine Distanz von 151 Kilometern oder über 119 Kilometer. Die Tour stand in diesem Jahr unter der Schirmherrschaft von Irene Brauchle, Bürgermeisterin aus Rot an der Rot.

Die Witterung war an diesem Sonntag nicht ganz optimal, es war relativ kühl und gegen Mittag setzte noch leichter Nieselregen ein, der den Rennradlern zusätzlich zu schaffen machte. Michael Habersetzer, Standortorganisator der Radunion Wangen, hatte alle Hände voll zu tun, die Sportler mit heißem Tee und einer wärmenden Suppe zu versorgen.

„Wir bedanken uns bei der Gemeinde Haidgau, für die Unterstützung und die Bereitstellung der Halle für diese Veranstaltung“, sagte Habersetzer und wandte sich den Töpfen mit kochendem Wasser zu. „An den Ausgabestellen draußen arbeiten unsere Frauen mit, die eigentlich gar nicht zum Verein gehören, aber ohne deren Hilfe der Ansturm nicht zu bewältigen wäre“.

Haidgau war der letzte Verpflegungsposten auf der diesjährigen Route, die von Wangen über Leutkirch, Aichstetten, Ochsenhausen und Haidgau wieder zurück nach Wangen führte. So kurz vor dem Ziel gab es bei den Fahrrädern erste Ermüdungserscheinungen. Der Ruf nach einer Luftpumpe war allgegenwärtig und größere Schäden, wie gerissene Brems- oder Schaltzüge wurden in der mobilen Werkstatt der Radprofis aus Ravensburg behoben. „Wir sind heute rein zufällig hier, der ursprünglich eingeplante Fahrradhändler musste kurzfristig absagen“, erklärte Dirk Kremser, während er für den richtigen Luftdruck im Reifen sorgte.

Noch ein Stück Banane oder einen Müsliriegel zum Abschluss und die Radler konnten die Heimfahrt nach Wangen antreten. Ohne Unfälle und Blessuren trafen dort auch die Teilnehmer der Familientour, die E-Biker und die Mountainbiker wohlbehalten ein, die an diesem Sonntag auf dem südlichen Teil der Barockstraße, in Richtung Bodensee, unterwegs waren.