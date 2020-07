Radfahrerin stürzt in Unterschwarzach

In Unterschwarzach ist laut Polizei am Sonntagabend eine Radfahrerin gestürzt. Die 21-Jährige fuhr gegen 18.20 Uhr mit ihrem E-Bike auf der Wurzacherstraße in Richtung Ortsmitte. Sie fiel wegen eines Fahrfehlers. Die junge Frau erlitt dabei mehrere Prellungen und Schürfwunden. Der Rettungsdienst brachte sie zur genaueren Untersuchung und weiteren Behandlung der Verletzungen ins Krankenhaus.