Radfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Ein schwer verletzter Radfahrer ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr an der Kreuzung Breiteweg / Ruezstraßein Bad Wurzach ereignet hat. Das teilt die Polizei mit. Ein 39-jähriger Radfahrer missachtete die Vorfahrt eines 33-jährigen Volvo-Fahrers, sodass es im Kreuzungsbereich zu einer Kollision kam. Der Radfahrer wurde über den Lenker abgeworfen und stürzte mit dem Kopf und der Schulter auf die Straße. Zur Unfallzeit trug er keinen Helm. Schwer verletzt wurde der 39-Jährige mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.