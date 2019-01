Räumdienst in Bad Wurzach am Wochenende 36 Stunden im Einsatz

2 - 4 - 5 - 33: So hat sich im Zeitraum vom 3. bis 6. Januar die Schneehöhe in Seibranz gesteigert. Das geht aus den Daten hervor, die die Wetterwarte Süd auf ihrer Homepage veröffentlicht hat.

Der heftige Schneefall am vergangenen Wochenende hat auch den Räumdienst der Stadt Bad Wurzach an seine Leistungsgrenze gebracht. Am Samstag und Sonntag waren die Arbeiter im Auftrag des städtischen Bauhofs jeweils 18 Stunden, von 3 bis 21 Uhr, in zwei Schichten im Einsatz. Das zur Verfügung stehende Team (inklusive Fremdfirmen) umfasst dabei nach Auskunft der Stadtverwaltung 30 Personen. 15 Fahrzeuge waren unterwegs. Vier weitere Mitarbeiter waren als sogenannter Handdienst, also mit der Schneeschippe eingesetzt.

Das von ihnen zu betreuende Straßennetz umfasst rund 500 Kilometer. Die Kommune Bad Wurzach dürfte als drittgrößte Flächengemeinde des Landes Baden-Württemberg damit auch eines der größten Straßennetze haben.

Straßen mussten laut Stadtverwaltung aber trotz der widrigen Verhältnisse nicht gesperrt werden. Auch gab es keine Bereiche in der Gemarkung, wo nicht geräumt wurde. Allerdings, so heißt es auf Nachfrage im Rathaus, habe man „aufgrund von geparkten Fahrzeugen vereinzelte Straßenbereiche“ nicht räumen und streuen können.

Da der Schnee schnell recht nass und damit schwer wurde, hatte der Räumdienst keine Probleme mit Schneeverwehungen. Auch Schneebrüche, also aufgrund der Last umgestürzter Bäume, habe es nicht gegeben, teilt die Verwaltung mit.

Während sich die Stadt Lindau am Sonntagmittag dazu entschieden hat, die städtischen Turnhallen und das Freizeitzentrum Oberreitnau wegen der Schneelast auf den Dächern vorsorglich zu sperren, steht dies in Bad Wurzach nicht zur Diskussion. Man habe, so das Rathaus auf Nachfrage, „bisher nur das Vordach der Riedsporthalle vorsorglich geräumt“.

Und während zum Beispiel ebenfalls in Lindau auch Schulen und Kindergärten geschlossen wurden, läuft der Schulbetrieb in Bad Wurzach nahezu ungestört weiter. „Am Montag gab es überhaupt kein Problem“, berichtet Pater Friedrich Emde, Direktor des Salvatorkollegs, „und am Dienstag kam der letzte Schulbus auch nur zehn Minuten später“. Gleiches gelte für die Lehrer, die nahezu komplett pünktlich zum Dienst erscheinen konnten.

Diese Aussagen werden von Martin Aigner, stellvertretender Leiter der Realschule, und von Julia Kiebler, Leiterin der Werkrealschule, so bestätigt. Gleichwohl sind die Schulleiter sicherlich froh, dass die großen Schneemengen am schulfreien Wochenende gefallen sind.

Auch der städtische Bauhof nutzte die halbwegs schneefreie Zeit am Montag und Dienstag, um Aufräumarbeiten zu erledigen. Sprich, es wurden Straßen nachgeräumt, wie es in der Fachsprache heißt, und sehr große Schneehaufen, die sich auf öffentlichen Parkplätzen, Bushaltestellen und in Kreuzungsbereichen angehäuft hatten, entfernt.

Der so wieder frei werdende Platz wird wohl in den kommenden Tagen dringend benötigt werden. Die Meteorologen haben weitere Schneefälle angekündigt. In den Alpen wird teilweise bis zu anderthalb Meter Neuschnee erwartet. So viel wird es in unserer Region wohl nicht werden, aber 30 bis 40 Zentimeter wie am vergangenen Wochenende reichen ja auch schon, um jede Menge Arbeit zu machen.