Quarantänezeiten werden auch in Bad Wurzach überprüft

Vor dem Hintergrund weiterhin hoher Infektionszahlen und um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen sowie um lokale Ausbrüche möglichst zu vermeiden, hat das Sozialministerium Baden-Württemberg Städte und Gemeinden aktuell darum gebeten, Mitte dieser Woche die mittlerweile zweite Schwerpunktaktion zur Überwachung von Quarantänemaßnahmen durchzuführen. Daran beteiligt sich die Stadt Bad Wurzach, wie es in einer Pressemitteilung der städtischen Verwaltung heißt.

Ziel sei es, die Bürgerinnen und Bürger für die Wichtigkeit der Einhaltung von verordneten Maßnahmen zu sensibilisieren und auch deutlich zu machen, dass ein Verstoß gegen eine Quarantäneanordnung ein Bußgeld nach sich ziehen und gegebenenfalls sogar zur Strafanzeige führen kann. „Um an das Verantwortungsbewussten aller zu appellieren, beteiligt sich auch die Stadt Bad Wurzach an der aktuellen Aktion“, wird Bürgermeisterin Alexandra Scherer in der Mitteilung zitiert.

Das Konzept des Landesministeriums sehe vor, dass während des Aktionszeitraums die Quarantäneverpflichtung verstärkt kontrolliert wird – das heißt, es werde überprüft, inwieweit sich die betroffenen Personen tatsächlich zu Hause aufhalten. Um den Aufwand überschaubar zu halten, finden die Kontrollen stichprobenartig und überwiegend telefonisch statt.

Im Zusammenhang mit dem Coronavirus kann eine Quarantäneanordnung laut Mitteilung der Stadtverwaltung im Wesentlichen auf zwei Grundlagen beruhen: Zum einen können selbst Infizierte und deren enge Kontaktpersonen betroffen sein. Zum anderen können die Reiserückkehrer aus Risikogebieten einer Quarantäneverpflichtung unterliegen.