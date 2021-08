Qigong im Barocktreppenhaus

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die diesjährige Barockwoche stand unter dem Motto „Barock entspannen“ und so hat die Bad Wurzach Info gemeinsam mit dem feelMOOR Gesundresort zur Veranstaltung „Barock meets Qigong“ ins Barocktreppenhaus vom Schloss Bad Wurzach eingeladen. Auf dem Programm standen, unter Einhaltung aller Corona Regeln, am 19. August ein rund 30-minütiger Qigong-Kurs mit der neuen Oberärztin des feelMOOR Gesundresorts Dr. Ursula Schlenker. In drei Kursen sind 37 Interessierte gekommen und haben sich von der Oberärztin in die Welt des Qigong entführen lassen. Mit viel Empathie und Ruhe führte Frau Dr. Schlenker die Teilnehmerinnen und Teilnehmer jeglicher Altersklassen und Vorkenntnisse durch den Kurs. Es standen vor allem Atemübungen und langsame, weiche Gymnastik und Konzentration im Vordergrund, die die Abwehrkräfte stärken sollen. Beeindruckt von dem historischen Ambiente und rundum entspannt verließen alle die Veranstaltung.