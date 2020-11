Puppentheater begeistert Arnacher Grundschüler

Auch in diesem Schuljahr hat in der Grundschule Arnach wieder den Fredericktag begangen. Dieser landesweite „Tag des Lesens“ hat laut Pressemitteilung in Arnach mittlerweile Tradition. Doch sei es lange Zeit fraglich gewesen, ob der Aktionstag wegen der Pandemie-Bedingungen stattfinden könnte.

Die Schule habe aber mit dem Puppenspieler „Kauter und Sauter“ eine Person gewinnen können, die bereit war, das Theaterstück in der Turnhalle Arnach mehrmals aufzuführen, sodass die einzelnen Klassen in den Genuss eines Puppentheaters kamen, ohne sich miteinander zu vermischen. Aufgeführt wurde das Märchen „Die Wichtelmänner“. Zum Inhalt: Ganz zeitgemäß musste der arme Schuster seine Werkstatt wegen einer Pandemie schließen und verdiente kein Geld mehr.

Nach dem letzten Teller Brotsuppe meinte er schon, er müsse sein Geschäft aufgeben, als über Nacht zwei Wichtelmänner kamen und ihm aus seinem letzten Lederrest ein wunderbares Paar Schuhe fertigte. Kauter sei es gelungen, ein Mitmachtheater mit Mindestabstandsregeln aufzuführen, an dem die Kinder trotzdem aktiv beteiligt wurden.

So war die Aufführung laut der Schule ein gelungenes Beispiel dafür, wie man trotz aller notwendiger Einschränkungen Kindern Freude, Unterhaltung und ein wenig Normalität vermitteln konnte. Finanziert wurde das Puppentheater vom Förderverein Bildungshaus Arnach.