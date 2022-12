Publikum darf zum Jubiläumsjahr des Bauerntheaters zurückkehren

Das Bauerntheater Ziegelbach hat am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertags mit seinem Lustspiel in drei Akten „Wia wird des no enda“ von Xaver Wölfle Premiere gefeiert. Die Gäste freuten sich, nach zweijähriger Abstinenz endlich wieder in die Welt des Schauspiels einzutauchen zu können, und waren entsprechend aufgeregt und gelöst.

Charly Glaser, der nicht nur Regie führte, sondern auch in die Rolle des Altbauern Oskar geschlüpft war, begrüßte witzig und redegewandt das Publikum zu 110 Jahren Bauerntheater Ziegelbach (davon 40 Jahre im Dorfstadel Ziegelbach) und lud alle auf den Hof des Jungbauern Vinzenz Dachsberger (Martin Häfele) ein.

Eine verstörende „Ordnung“

Der Mittelpunkt des lustigen Dreiakters ist die Bauernstube von Vinzenz. Dass der Jungbauer dringend Hilfe benötigt, wird schon vom Bühnenbild vermittelt, denn die sogenannte Ordnung von Vinzenz wirkt verstörend. Überall dreckige und getragene Wäsche, stinkende Socken und schmutzige Unterhosen inmitten von Bierflaschen.

Heike Reichle in ihrer Debütrolle als Dorfhelferin Evi weiß Rat und vermittelt Vinzenz die polnische Haushaltshilfe Anastasia, die von Lisa Brechter überzeugend gespielt wird. Während der Altbauer Oskar mit seiner Ehefrau Afra (gespielt von Marga Loritz) alles versucht, um den „Buben“ unter die Haube zu bringen, intrigiert deren Tochter Lucia (Doris Grimm) gemeinsam mit ihrem unterwürfigen Ehemann Fridolin (Ottmar Bendel) sowie den falschen Freunden des Jungbauern Gustl und Max (Leander Wirth und Andreas Glaser) in alle Richtungen.

Der fesche Bursche Sepp (Oswin Butscher) und die Bewerberin Monika (Steffi Glaser) machen das Chaos um die Verteidigung des Hoffriedens perfekt. Und zu Recht fragen sich die Zuschauer „Wia wird des no enda?“

Zwei Debütanten

Das Ensemble des Bauerntheaters überzeugte in den hervorragend und punktgenau besetzten Rollen und konnte in diesem Jahr mit den beiden Neuzugängen Heike Reichle und Oswin Butscher „junges und talentiertes Blut“ in die Theatergruppe eingliedern.

Wer nun neugierig geworden ist, ob es möglich ist, dieses Chaos zu beseitigen und wie das alles endet, der hat die Möglichkeit, die Truppe an fünf Abenden und einem Nachmittag in Aktion zu erleben.

Die Termine: Donnerstag, 29. Dezember, 20 Uhr; Freitag, 30. Dezember, 20 Uhr; Donnerstag, 5. Januar, 20 Uhr; Freitag, 13. Januar, 20 Uhr; Freitag, 6. Januar, 14 und 20 Uhr.

Hier gibt’s Karten

Kartenvorbestellung ist täglich von 17 bis 19 Uhr und zusätzlich samstags und sonntags von 11 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 07564/949888.

An Aufführungstagen ist für Kurzentschlossene und für Änderungen bei der reservierten Platzzahl das Telefon von 11 bis 12 Uhr und von 17 bis 18 Uhr besetzt. Karten sind auch noch an der Abendkasse erhältlich. Für die Mittagsvorstellung gibt es keine Platzreservierung. Der Eintritt kostet neun Euro für Erwachsene und vier Euro für Kinder bis zwölf Jahre.