Professor spricht über Lernfähigkeit des Menschen

Menschen sind außerordentlich lernfähig was etwa Sprachen, Sport und technische Geräte angehen. Aber das heißt nicht, dass Menschen belehrbar sind und man ihnen die Gefahr klarmachen kann, in die sie sich durch eigenes Verhalten begeben.

Im Biologischen Kolloquium, das am Samstag, 30. März, um 15 Uhr im Salvatorkolleg in Bad Wurzach stattfindet, wird Ernst Peter Fischer, Professor für Wissenschaftsgeschichte an der Universität Heidelberg, laut Mitteilung des Naturschutzzentrums Wurzacher Ried diese spannende These erörtern.

Ist der Mensch trotz aller Lernfähigkeit, seiner Affinität zur Wissenschaft und trotz aller menschlichen Fähigkeit über die Dinge zu lernen im Hinblick auf seinen evolutionären Ursprung unbelehrbar?

Fischer vertritt die These, dass es sein könnte, dass die Evolution den Menschen nicht in die Lage versetzt hat, wirklich das zu lernen, was er benötigt um im globalen Maßstab überleben zu können. Dies verdeutlicht er an unterschiedlichen Themen. Beispielsweise wurde bereits in den 1960er-Jahren die Diskussion um die Bevölkerungsexplosion begonnen.

Die Idee, gelernt zu haben, dass es zu viele Menschen auf diesem Planeten sind, nützt aber nichts. Die Unbelehrbarkeit beim Bedürfnis nach Nachwuchs bleibt bestehen. Die Lösung – weniger Kinder zu haben – widerspricht der biologischen Natur der Menschen und funktioniert daher nicht.

Fischer zeigt laut Mitteilung in seinem Vortrag, dass es sich in Bezug auf wichtige andere Themen genauso verhält. Die Menschen wissen um die Überfischung der Ozeane, um die Ressourcenverschwendung und um den Klimawandel, aber es stört sie nicht wirklich.

Das Biologische Kolloquium beginnt am Samstag, 30. März, um 15 Uhr mit einer Begrüßung und dem Vortrag. Anschließend gibt es eine Kaffeepause und ab 16.45 Uhr die Möglichkeit zur Diskussion und zum Austausch.