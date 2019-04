Priester sein für eine Kirche in der Krise

Den Vortrag „Priester der Kirche sein in kritischen Zeiten“ gibt es am Freitag, 12. April, ab 18.30 Uhr im Bad Wurzacher Pius-Scheel-Haus zu hören.

Die Kirche durchlebe ohne Zweifel schwierige Zeiten, heißt es in der Ankündigung. Auch Menschen, die Zeit ihres Lebens kirchlich verankert waren und sich der Kirche in Treue zugehörig fühlen, seien wahrnehmbar irritiert und verunsichert. Zwei junge Männer der Seelsorgeeinheit Bad Wurzach werden am 6. Juli in Rottenburg zum Priester geweiht. Die Erwachsenenbildung der Seelsorgeeinheit möchte in diesem Zusammenhang sich mit dem Thema „Priestersein heute“ auseinandersetzen. Sie konnte Generalvikar Clemens Stroppel aus Rottenburg dafür gewinnen, darüber einen Vortrag zu halten. Er ist seit 2005 Generalvikar der Diözese. Zuvor war er Regens im Priesterseminar in Rottenburg. Seit 2015 ist er zudem Domdekan an St. Martin in Rottenburg. Wie kann Berufung und Dienst des Priesters in dieser Situation der Kirche beschrieben werden? Wie kann ein Priester gerade heute in und mit der Kirche und für sie leben? Clemens Stroppel möchte diesen Fragen nachgehen und sich Fragen der Zuhörer stellen.