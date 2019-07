Preis der Werkrealschulen für Jannik Fritsch

Jannik Fritsch, Zehntklässler an der Werkrealschule Bad Wurzach, ist jüngst im Neuen Schloss in Stuttgart mit dem Landespreis der Werkrealschulen ausgezeichnet worden.

Er bekam den Preis für seine Leistungen im Fach Wirtschaft und Informationstechnik, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule. Darüber hinaus wurden bei der Preisvergabe besondere soziale Leistungen in der Schulgemeinschaft berücksichtigt. Fritsch habe über Jahre hinweg außerordentliches Engagement bei der Durchführung von schulischen Veranstaltungen gezeigt und dabei vielfältige Aufgaben und Verantwortung im Hintergrund übernommen. Er kümmerte sich demnach um die technische Umsetzung bei Bühnenauftritten, arbeitete aber auch im Ganztagesbereich der Schule und in der Schülerfirma mit, heißt es in der Mitteilung weiter.

Bei der Preisverleihung für besondere Leistungen in den Wahlpflichtfächern wurden „die besten Schüler des Landes“ ausgezeichnet, bemerkte im Neuen Schloss Janet Pollok vom SWR – sie führte als Moderatorin durch das Programm.

Staatssekretär Volker Schebesta vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport hob laut Mitteilung die Leistungen aller Preisträger hervor, an deren Engagement sich andere orientieren könnten. Auch die Unterstützung durch Eltern, Schule und Lehrkräfte habe zu dem Erfolg der Preisträger beigetragen, wird in der Mitteilung wiedergegeben..

Zur Preisverleihung begleitet wurde Jannik Fritsch von einer Abordnung seiner Schule, aber auch der Landtagsabgeordnete Raimund Haser und Schulamtsdirektorin Petra Blust vom Schulamt Markdorf waren gekommen, um zu gratulieren.

Der Preis wird vom Kultusministerium zusammen mit seinen Partnern Porsche, dem Diakonischen Werk, der Caritas und Stiftung Würth verliehen. Helmut M. Jahn, Vorstand der Stiftung Würth, hob in seinem Grußwort hervor, dass bei den Preisträgern Leistungsorientierung, aber auch der Nutzen für die Gesellschaft und die Gemeinschaft im Vordergrund stehe.