Prälatin Gabriele Wulz predigt in Bad Wurzach

Seit dem Weggang von Pfarrerin Barbara Vollmer ist die Pfarrstelle in der evangelischen Kirchengemeinde Bad Wurzach vakant.

Damit dennoch jeden Sonntag ein Gottesdienst stattfinden kann, helfen viele „gute Geister“ aus. Am Sonntag, 31. Januar, wird nun Prominenz in Bad Wurzach erwartet: Prälatin Gabriele Wulz wird den Gottesdienst halten.

Wulz ist seit 2001 Prälatin der evangelischen Landeskirche in Württemberg – die erste weibliche Prälatin, also Regionalbischöfin, in der Prälatur Ulm. Als Dienstälteste der vier Prälaten der Landeskirche ist sie die theologische Stellvertreterin des Landesbischofs Frank Otfried July. Darüber hinaus ist sie seit 2016 die Vorsitzende des Gustav-Adolf-Werks, dem Diasporawerk der Evangelischen Kirche in Deutschland. Statt im Ulmer Münster wird Wulz nun in Bad Wurzach predigen, wozu die evangelische Kirchengemeinde einlädt.

Da die Plätze in der Kirche wegen Corona reduziert sind, müssen sich Interessierte für den Gottesdienst, der um 10 Uhr beginnt, im evangelischen Pfarramt anmelden (Telefon: 07564 / 3575 oder 0157 / 88318088, E-Mail: stefanie.jehle@elkw.de oder astrid.greshake@t-online.de). Außerdem ist ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz (OP- oder FFP2-Maske) zwingend erforderlich.