Prüfungsstress an der Werkrealschule

Exakt 20 Jahre nach der Naturkatastrophe an Pfingsten 1999 hat Wangen am Dienstag erneut mit einem Hochwasser zu kämpfen gehabt. Die Obere Argen verwandelte sich zwar erneut in einen reißenden Strom, sie blieb in der Kernstadt aber großteils in ihrem Flussbett. Verwaltung und Einsatzkräfte waren vorbereitet, bereits am Nachmittag zeichnete sich ab, dass sich die Lage entspannt. Eine Chronologie der Ereignisse.

Dienstag, 1.35 Uhr: Der Krisenstab aus Stadt, Polizei und Einsatzkräften trifft sich, nachdem der Pegel der Oberen Argen ...