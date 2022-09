Nochmal gut gegangen: Post fängt Geldsendung einer Seniorin an Betrügerpaar ab

Ein Betrügerpärchen hat in dieser Woche erfolglos versucht, eine 77-jährige Bad Wurzacherin um einen vierstelligen Geldbetrag zu bringen. Polizei und Post haben in enger Zusammenarbeit der Rentnerin das Geld retten können.

Eine angebliche Mitarbeiterin einer Bank kontaktierte die Bad Wurzacher Seniorin am vergangenen Dienstag per Telefon und machte ihr weis, dass ihr Konto vor einer Pfändung steht. Der Pfändungsbescheid werde aktuell zurückgehalten, ein Anwalt könne ihr weiterhelfen. Dessen Rufnummer erhielt die Seniorin gleich dazu.

Geld per Post verschickt

Dieser angebliche Anwalt teilte ihr dann in einem Telefonat mit, dass durch das Zahlen eines vierstelligen Betrages die Pfändung des Kontos verhindert werden könne. Er wies die Frau an, das Geld per Post zu versenden, was sie auch tat.

Die Adresse befand sich in einer größeren Stadt in einem anderen Bundesland, so eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Ravensburg auf Nachfrage. In solchen Großstädten gebe es in größeren Wohnblöcken Briefkästen leerstehender Wohnungen, die Betrüger nutzen, wie der Polizei bekannt ist.

Der Sohn der 77-Jährigen entdeckte am Mittwoch kurz nach dem Versenden den Betrug und informierte die Polizei. Die Beamten informierten daraufhin die Post, um die Briefsendung abzufangen. Das ist auch gelungen, wie die Polizeisprecherin am Donnerstag auf Nachfrage mitteilte: „Die Post hat das Geld in Verwahrung, und die Frau wird es nun zurückbekommen.“

Die weiteren Ermittlungen der Polizei zum Ergreifen des Gaunerpärchens laufen.

Was die Polizei rät

Die Polizei warnt eindringlich vor Telefonbetrügern, die mit verschiedenen Maschen vorgehen. Sie rät grundsätzlich dazu, sich niemals drängen und unter Druck setzen zu lassen. Sollte ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen fordern, sollte man darüber zuerst einen Familienangehörigen oder eine andere nahestehende Person informieren.

Niemals sollte man Geld oder Wertsachen unbekannten Personen nach einem Anruf oder einer WhatsApp-Nachricht übergeben oder überweisen. Höhere Geldbeträge und Wertsachen sollten grundsätzlich nicht zu Hause, sondern in einer Bank aufbewahrt werden. Kommt einem ein Anruf verdächtig vor, sollte unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110 informiert werden.