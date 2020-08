Posaunenquartett spielt in St. Verena

Erhabene Posaunenklänge sowie Orgelmusik aus verschiedenen Jahrhunderten erwarten die Zuhörer beim Konzert des Posaunenquartetts Tromposi und des Organisten Ludwig Kibler am Sonntag, 23. August, um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Verena in Bad Wurzach. Das teilt der Veranstalter mit.

Zur Aufführung gelange ein reizvoller Stilmix von Frühbarock bis Moderne. Unter anderem stünden Werke von Henry Purcell, Joseph Haydn und Philip Sparke auf dem Programm.

Das Posaunenquartett Tromposi existiert laut Mitteilung als Gruppe seit 1997 und kommt aus dem oberschwäbischen Raum: Matthias Stärk aus Wangen, Klaus Merk aus Eggmannsried, Frank Martin aus Ochsenhausen (alle Tenorposaunen) und Karl Bertsch aus Laupheim (Bassposaune). Ludwig Kibler sei als Organist, Pianist, Sänger und Klarinettist in verschiedenen Ensembles aktiv. Darüber hinaus sei er neben seinem Beruf als Chemiker an der Universität Ulm musikalischer Leiter des Kammerorchesters der Stadt Ochsenhausen.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, um Spenden wird gebeten. Die Besucheranzahl ist auf 75 Personen begrenzt, eine Anmeldung möglich beim Pfarramt St. Verena, Telefon 07564 / 93290, oder zu den üblichen Öffnungszeiten. Es gelten die Hygienevorschriften.