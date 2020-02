Pommfritz spielen zur Wiedereröffnung des Kurhauses

Das Bad Wurzacher Kurhaus wird am Samstag, 8. Februar, offiziell wieder eröffnet. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Es wird ab 11 Uhr einen Fassbieranstich und einen Sektempfang im Foyer des Kurhaus-Restaurants geben. Bürgermeisterin Alexandra Scherer hält ein Grußwort. Im Anschluss wird bei Kaffee und Kuchen die Eröffnung weiter gefeiert. Ab 20.30 Uhr wird die oberschwäbische Kultband Pommfritz den Kursaal mächtig einheizen. Karten gibt es im Kurhaus zu den Öffnungszeiten (Montag bis Freitag 11 bis 14 Uhr, außer 6. und 7. Februar), im Reisebüro WWeiss, im T4 oder per E-Mail an info@kurhaus-badwurzach.de. Weitere Infos können auch telefonisch unter 07564 / 9379900 und voraussichtlich ab 8. Februar wieder unter der Rufnummer 07564 / 93180 erfragt werden. Online ist das Kurhaus bereits unter www.kurhaus-badwurzach.de zu finden. Tischreservierungen sind unter der angegebenen Rufnummer möglich. Foto: Pommfritz