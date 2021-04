Polizeikontrolle: Betrunkener Autofahrer flüchtet und prallt in Unterschwarzach gegen Mauer

An einer Mauer in Unterschwarzach endete die Fahrt für einen 33-jährigen Skoda-Fahrer, der sich am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr in Ampfelbronn einer Polizeikontrolle entziehen wollte. Der Mann hatte die Anhaltezeichen einer Polizeistreife ignoriert und fuhr zügig in Richtung Bad Wurzach davon, wie die Polizei mitteilt.

Beim Versuch, in Unterschwarzach in die Sailergasse abzubiegen, geriet das Fahrzeug des 33-Jährigen ins Schleudern und prallte gegen eine Steinmauer. Der Grund für die Flucht erschloss sich den Beamten rasch: Ein Alkoholtest ergab bei dem Mann 1,6 Promille. Mit leichten Verletzungen wurde der 33-Jährige in eine Klinik gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Den Führerschein des Mannes beschlagnahmten die Polizisten.

Der Skoda hatte sich bneim Aufprall mit der etwa 50 Zentimeter hohen Steinmauer verkeilt und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Am Fahrzeug entstand Schaden in Höhe von rund 8000 Euro. Nun wird der 33-Jährige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinwirkung angezeigt.