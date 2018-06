Unbekannte haben in der Nacht zum 1. Mai die Hausfassade und die Eingangstür der Polizei in Bad Wurzach mit rohen Eiern beworfen und einen Schaden in Höhe von 300 Euro angerichtet. Das angetrockneten Eigelb konnte von der Hauswand nicht mehr vollständig entfernt werden, sodass die bis zu drei Meter hoch beschmutzte Fassade neu gestrichen werden muss. Zeugen mögen sich bei der Polizei unter Telefon 07564/2013 melden.