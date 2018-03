Polizei warnt vor falschen Microsoft-Mitarbeitern

Die Polizei warnt vor Betrügern, die sich am Telefon als Microsoft-Mitarbeiter ausgeben.

Als solcher hat sich am Dienstag ein unbekannter, schlecht Englisch sprechender, Mann in Bad Wurzach ausgegeben und dem Teilnehmer erklärt, dass für seinen PC eine Lizenzverlängerung notwendig sei, worauf ihm der PC-Besitzer den Zugriff mit einem Team-Viewer ermöglichte. Für seine Tätigkeit verlangte der Anrufer schließlich einen geringen Bargeldbetrag, den der PC-Besitzer noch während des Telefonats mit Hilfe des Anrufers per online-banking überwiesen hat. Im Nachgang musste der PC-Besitzer feststellen, dass von seinem Konto ein deutlich höherer Betrag abgebucht wurde.

In diesem Zusammenhang wird davor gewarnt, sensible Daten am Telefon preiszugeben oder dubiose Internetseiten zur Installation unbekannter Programme aufzusuchen. Ferner sollte jeder misstrauisch werden, wenn er ohne erkennbaren Anlass von einem angeblichen Microsoft-Support-Mitarbeiter angerufen wird. Niemals sollte Unbekannten der Zugriff auf den eigenen Rechner erlaubt werden.