Polizei warnt erneut vor „Romance Scam“ und „Sextortion“

Beim Polizeipräsidium Ravensburg gingen in jüngster Zeit vermehrt Anzeigen zu dreisten Betrugs- und Erpressungsmaschen ein, die als „Romance Scam“ und „Sextortion“ bezeichnet werden. Dies teilt das Polizeipräsidium Ravensburg mit. Bei diesen Maschen lernt das spätere Opfer zunächst eine fremde Person über ein soziales Netzwerk im Internet kennen. Im Laufe der Kommunikation bringen die Täter bei der Sextortion-Masche ihr Opfer durch geschickte Gesprächsführung unter anderem dazu, sich vor seiner Webcam auszuziehen oder sexuelle Handlungen an sich selbst vorzunehmen. Dabei zeichnen sie diese Aufnahmen auf und drohen im Anschluss damit, das Video oder Bild im Internet zu veröffentlichen, falls ein geforderter Geldbetrag nicht gezahlt wird. Beim Phänomen „Romance Scam“ wird die Gutmütigkeit des Opfers und eine vorgespielte Liebesbeziehung so ausgenutzt, dass die Opfer von sich aus bereit sind, Geld zu übermitteln.

Opfer beider Maschen, die von den Tätern bis aufs Äußerste getrieben wurden, ist ein 22-Jähriger geworden. Der junge Mann lernte bereits vor mehreren Monaten eine Frau im Internet kennen, in die er sich verliebte und mit der er intime Aufnahmen austauschte. Die Unbekannte gab vor, in Geldnot zu stecken, woraufhin der 22-Jährige mehrfach Gutscheinkarten erwarb und der Betrügerin die Codes übermittelte. Als das Opfer nun eine Nachricht erhielt, in der behauptet wurde, dass die Frau entführt wurde und er dafür Geld für deren Freilassung bezahlen solle, schaltete er die Polizei ein. Insgesamt entstand dem jungen Mann ein finanzieller Schaden von rund 6000 Euro.

Die Kriminalpolizei vermutet, dass die Täter den 22-Jährigen im weiteren Verlauf mit den intimen Aufnahmen zu erpressen versucht hätten und ermittelt wegen Betrugs und versuchter Erpressung. Die Polizei warnt davor, Freundschaftsanfragen von Fremden entgegenzunehmen und vor der Kamera intime Handlungen vorzunehmen. Den Tätern sollte man niemals Geld, weder per Überweisung noch mittels Gutscheinkarten, geben. Wer Opfer eines Betrugs oder einer Erpressung geworden ist, sollte bei der Polizei Anzeige erstatten.