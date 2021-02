Polizei sucht Zeugen zu Unfallflucht

Wie jetzt erst angezeigt wurde, hat ein bislang unbekannter Autofahrer im Zeitraum zwischen dem 2. und dem 5. Februar auf einem Parkplatz in der Maybachstraße Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro verursacht. Mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der Unbekannte laut Polizeibericht einen geparkten VW T5 hinten rechts. Personen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Bad Wurzach unter Telefon 07564 / 2013 zu wenden.