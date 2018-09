Polizei sucht Zeugen zu Unfallflucht

Etwa 1500 Euro Sachschaden sind bei einem Verkehrsunfall am Dienstag zwischen 9 und 11 Uhr in der Marktstraße, Mühltorstraße oder auf dem Parkplatz eines Discounters in der „Alte Straße“ entstanden. Ein unbekannter Autofahrer prallte laut Polizeibericht vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen dort geparkten VW-Golf Plus und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Die Geschädigte bemerkte den Schaden erst, nachdem sie vom Einkaufen nach Hause kam. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, wenden sich bitte an den Polizeiposten Bad Wurzach, Telefon 07564 / 2013.