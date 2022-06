Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Einen Renault Zoe hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstag zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Alten Straße angefahren. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1500 Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher im Anschluss weiter. Die Polizei geht davon aus, dass der Unbekannte mit einem größeren Fahrzeug unterwegs gewesen sein dürfte. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Verursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07564/2013 beim Polizeiposten Bad Wurzach zu melden.