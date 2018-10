Ein Unbekannter ist am Wochenende in der Berngariusstraße in Arnach in einer lang gezogenen Linkskurve mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und streifte dabei eine Plakattafel. Der Autofahrer beging Fahrerflucht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Leitkirch, Telefon 07561 / 84880, zu melden.